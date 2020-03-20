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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül cezaevlerinde koronavirüs vakası olmadığını açıkladı. Cezaevlerinde tahliye olabileceğine ilişkin hazırlık yapıldığını belirten Gül, "İnfaz düzenlemesi Meclis takdirinde, konsensüsle karar alınacaktır. Tüketici uyuşmazlıklarında da bir arabulucuk öngörülüyor. Bu da önemli bir katkı sağlayacaktır" dedi.