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Adana 8. Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi'nin kararı ile Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın istinaf incelemesinde bulunan tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına ilişkin dosyası sonuçlandı.

Davada oy çokluğu ile karar onandı. Muhalif üye tarafından şikâyetin 13 ay sonra yapılması, herhangi bir tanığın bulunmaması, mağdurların sürekli beyan değiştirmeleri kaydedilerek, kararın bozulması ve tüm sanıkların atılı suçtan beraat etmeleri gerektiği ifade edildi. Buna göre karara muhalif üye şerh koydu.

"YASAL HAKLARIMIZI KULLANCAĞIZ"

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da yaptığı açıklamada, “Deliler incelenmemiş, taraflara dosya içeriği açıklatılmamış, görüntü CD’si izlenmemiş ve bu eksikler için duruşma açılmaksızın dosya sonuçlandırılmıştır. Ortada büyük bir hukuk garabeti oluşmuştur. Aynı konumda bulunan ve siyaset yapmayan sanıklar beraat etmiş siyaset yapan sanıkların ise cezası onanarak siyasi yasak getirilmiştir. Muhalefet şerhinde açıkça da bu durum ifade edilmiştir. Karara karşı tabii ki yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız” dedi.

DHA'da yer alan habere göre de Adana'nın Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar ile CHP İlçe Başkanı kardeşi Caner Aydar ve amcası Ertan Aydar, 'Hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit' suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Adana Bölge İdare Mahkemesi Başkan Kadir Aydar'ın 2 yıl 1 aylık hapis cezasını onayıp, mahkûmiyet süresince siyasi yasak getirdi.