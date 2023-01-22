Cesetleri arkeologlar bulmuştu! 76 yaşındaki zanlı: Katil ben değilim

Anneannesinden "Almanya'ya gitti cevabını alan kız, yaptığı araştırmada annesinin Almanya'ya gittiğine dair bir bilgiye ulaşamayınca nisan ayında emniyete giderek, annesinin kayıp ve öldürülmüş olabileceğini söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan araştırmada Zeynep Tanıdır'ın babası Arap Tanıdır'ın da kayıp olduğu tespit edildi.

DHA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş'ta, kendisinden 22 yıldır haber alınamayan Zeynep Tanıdır'ın ismi açıklanmayan kızı, anneannesi Hayriye Fındıklıoğlu'na "Annem nerede?" diye sordu.

Kahramanmaraş'ta 26 yıl önce eşi Arap Tanıdır'ı, 23 yıl önce de kızı Zeynep Tanıdır'ı öldürüp evin bahçesine gömdüğü iddiasıyla tutuklanan, savcılıkta ve emniyette susma hakkını kullanıp, polislere gösterdiği yerden 2 kişiye ait insan kemikleri çıkan Hayriye Fındıklıoğlu (76), hakkında açılan davanın ilk duruşmasında suçlamaları reddedip, "Ben yapmadım" dedi.

"ESKİ EVDE KAZI YAPMAM GEREKİYOR"

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel ekip kurulurken, takip edildiklerinden habersiz olan Mehmet Tanıdır, telefonda annesine "Eski evde kazı yapmam gerekiyor" dedi. Hemen harekete geçen ekipler, Ballıca Mahallesi'ndeki evde ve bahçesinde kazı çalışması yaptı ancak ceset bulamadı. Kazı çalışmaları sırasında aile fertlerinin şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine Hayriye Fındıkoğlu, oğulları Mehmet Tanıdır, M.T., kızları F.Z., G.E. ile birlikte Fahri Çiftçi, C.Z. ve G.T. ve gözaltına alındı.

KEMİKLERİ ARKEOLOGLAR BULDU

Hayriye Fındıkoğlu, 7 Ağustos günü polisler tarafından eve götürüldü ve soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına yer göstermesi yaptı. İş makinesi toprağın yüzeyini aldıktan sonra devreye arkeologlar girdi. Cesetlerin vücut bütünlüğü bozulmadan çıkarılması için olay yerine getirilen arkeologlar, tarihi eser arar gibi ceset aradı ve çalışmalar sonunda Arap Tanıdır ile kızı Zeynep Tanıdır'a ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.

İLK İFADESİ, "BEN YAPMADIM"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden Hayriye Fındıkoğlu ile ona yardım ettikleri önce sürülen Mehmet Tanıdır ve Fahri Çiftçi tutuklandı.