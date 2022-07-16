Kaldırımda dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

Çekmeköy'de sağa dönüş yapmak isteyen sürücü Hüseyin Özcan Başeğmezler (73), hızla kaldırıma çıkarak gelin ve kayınvalidesini ezdi. Otomobil bir işyerinin girişine çarparak dururken güvenlik kamerasına yansıyan kazada Nevrişan Bilen (41) hayatını kaybetti.
Kaza, Merkez Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde saat 10.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Özcan Başeğmezler yönetimdeki otomobille ışıklardan sağa döndüğünde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla ilerleyen otomobil kaldırıma çıkarak iki kadını ezdi. Otomobil bir işyerinin girişine çarparak durdu.
Feci kazada kayınvalidesiyle yürüyen 41 yaşındaki Nevrişan Bilen olay yerinde hayatını kaybetti. Kayınvalidesi Nuriye Bilen ise kazayı hafif yaralı atlattı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadına olay yerindeki ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin incelemelerin ardından otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Hayatını kaybeden Nevrişan Bilen'in cansız bedeni ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Polis ekipleri sürücü Hüseyin Özcan Başeğmezler'i gözaltına alarak Çekmeköy Şehit Vefa Karakurdu Polis Merkezi'ne götürüldü.
Kazayı gören Necmettin İşler, "Dükkanda oturuyordum bir ses geldi, dışarıya çıktım. Otomobil yukarı çıkmıştı. Bir kadın yatıyordu. Polisler geldiler inceleme yapıyorlar. Sağa dönerken tam dönmüş, adam ihtiyar" dedi.
Fotoğraf: DHA
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