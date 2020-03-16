Çekirge istilasının ardından bu kez de karınca istilası! Karınca istilası kıyamet alameti mi?

Tüm dünyanın konuştuğu çekirge istilası olayının ardından şimdi de karınca istilası boy gösterdi. Umman'da çekilen o görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, izleyenleri de şoke etti.

UMMAN'DA KARINCALAR SOKAKLARI İSTİLA ETTİ!

Son dönemde Doğru Afrika ülkeleri, Hindistan, Pakistan ve Irak gibi birçok bölgede görülen çekirge sürülerinin ardından Umman'da karınca istilası boy gösterdi.

KARINCA İSTİLASI TÜRKİYE'YE GELİR Mİ?

Görüntülerin yayılması sonrası en çok araştırılan konu "Karınca istilası Türkiye'ye gelir mi?" oldu. Ancak Türkiye'ye çok uzak olan Umman'dan karıncaların ülkemize gelmesi şu an için zor bir durum.

UMMAN NEREDE?