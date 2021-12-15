Çay fabrikasında yangın!

AA

Trabzon'un Of ilçesinde Bölümlü Mahallesi'ndeki bir çay fabrikasının dış bölümünde, çay atıklarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle fabrikanın çatısının bir bölümüne sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.