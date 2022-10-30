Çay bahçesinde kâbus! Tartıştığı kadını boğazından bıçakladı

Edirne'de yaşayan Eniz D. (57), bir süre beraber yaşadıktan sonra ayrıldığı 2 çocuk annesi Cansu A.'yı (32) bir çay bahçesinde boğazından bıçaklayarak yaraladı. 10 gün önce katıldığı bir televizyon programında Cansu A.'yla yüzleştiği öğrenilen Eniz D. olaydan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre, Edirne'de yaşayan 6 çocuk babası Eniz D., bir süre ilişki yaşayıp ayrıldığı Cansu A.'yı iddiaya göre takibe aldı. Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan Polis Parkı'nda yanında 10 yaşında oğlu bulunan Cansu A.'nın karşısına çıkan Eniz D., kadınla tartışmaya başladı. Bu sırada kadını yere yatıran Eniz D., yanındaki bıçakla boğazından bıçakladı. Cansu A.'nın çığlık seslerini duyanlar, olay yerine koşarak Eniz D.'ye müdahale ederek etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Eniz D.'yi gözaltına alırken, yaralanan Cansu A., ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Cansu A.'nın oğlunu ise polis ekipleri ve vatandaşlar sakinleştirdi.
"ÇOK ŞİDDETLİ KANAMASI VARDI, HEMEN MÜDAHALE ETTİK"
Cansu A.'ya ilk müdahalesini yapan vatandaşlardan Olcay Bakkalcı, "Tam evimden çıkmak üzereydim, bir çığlık duydum. Olay yerine zaten 20 metre uzaklıkta oturuyorum. Baktım bir adamla genç bir bayan arasında arbede yaşanıyor. O sırada hemen gelip müdahale ettik. Kızın ensesinde çok derin bir bıçak izi vardı. Çok şiddetli kanaması vardı. Eşimle beraberdik. Kadının yanında çocuğu da vardı. Eşim de çocuğunu alıp bölgeden uzaklaştırdı. Ben de elime ne bulduysam onlarla tampon yapmaya çalıştım. Çok büyük bir şans diyebilirim, burası emniyet müdürünün evinin hemen karşısında. Evin koruması olan polis arkadaşımız hemen olay yerine geldi ve telsizle anons edince tüm ekipler buraya geldi" diye konuştu.
10 GÜN ÖNCE TELEVİZYON PROGRAMINDA YÜZLEŞMİŞLER
Eniz D.'nin, bir süre önce bir televizyon programına çıkarak kendisini terk ettiğini belirttiği Cansu A.'yı ve ondan olduğunu iddia ettiği çocuğunu aradığı öğrenildi. Programda 10 gün önce yüzleştirilen ikili, burada gergin anlar yaşadı. Cansu A., Eniz D.'nin elinde kendisiyle ilgili cinsel içerikli görüntüler olduğu ve tehdit ettiğini iddia etti. Programda ikili arasında Cansu A.'nın 5 ay önce dünyaya getirdiği bebeğin kimden olduğu tartışması da çıktı. Eniz D. çocuğun kendisinden olduğunu iddia edip, "Hamile olduğundan ben şüphelendim, doktora götürdüm, kendisinin hamile olduğu ortaya çıktı. Çocuğu aldırmak için özel hastaneden randevu aldım ama kendisi tek böbrekli olduğu ve masada kalacağından korktuğum için çocuğu aldırmadık. Ben doğum günü hastaneye bile gittim, baba olacağımı düşünerek" diye konuştu.
"ŞANTAJ YAPTI"
Cansu A.'nın ise programda bebeğin Eniz D.'den olmadığını belirterek, "Ben bu süreçte 'kafanda bir şüphe olmasın, bu çocuk senden değil' dedim. Çocuğu aldırmayı planladık ama olmadı. Benim çıplak görüntülerimi kullanarak şantaj yaptı. Yeri geldi beni dövdü" diye konuştu.
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