AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ABD'yle ilişkilerle ilgili olarak ise, "İlişkilerimizi iki ülkenin stratejik çıkarına olacak şekilde olumlu bir mecraya sokmak için gereken çabayı göstereceğiz" idedi.