Çavuşoğlu açıkladı! Karabağ'da Türk-Rus ortak merkezi nasıl çalışacak?

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karabağ'da oluşturulacak ateşkesi izleme gücüyle ilgili nihai belgeyi dün Milli Savunma Bakanı Akar'la Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun imzaladığını söyledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Sadece işgal edilmiş toprakların geri alınması değil, bundan sonra atılacak adımlarda da Azerbaycan ne isterse biz öyle yapacağız. Minsk Üçlüsü'nün de buradan ders çıkarması gerekir. Fransa'nın bu süreçte son derece yanlış bir tavır sergilediğini söylemek gerekir. Fransa eş başkan olarak ateşkes sürecinde de olumsuz davrandı. Her seferinde Ermenistan'ın yanında tutum aldı.

İşgal edilmiş Azerbaycan topraklarının tamamı Azerbaycan'a verilecek. Diğer taraftan bu anlaşmanın altında Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın imzası var. Yine bozarız derlerse, üç defa bozdular bedelini ödediler. Yine bedeli öderler. Azerbaycan kan dökmeye hevesli değil. Bundan sonra tercih Ermenistan'ın.

Burada barış olursa bundan herkes faydalanır. En çok bölge ülkeleri faydalanacak. Bunun için de Ermenistan da var, buradaki fırsatları düşünmeliler. İşgal ve kavga yerine, refahı düşünmeliler. Burada yollar kısaldıkça, koridorlar açıldıkça herkes kazanacak. Özellikle Nahçivan'la açılacak koridorla Azerbaycan ve Türkiye kazanacak. Maliyetler azalacak, ticaret yapacak kardeşlerimiz de faydalanacak.

Burada Rusya'nın rolü neyse, bizim de rolümüz o olacak. Merkez ihlal olursa bunu tespit eder. Bu ihlale karşı hangi tedbirlerin alınacağı dahi birlikte belirleyeceğiz. Yarın Rusya'dan gelecek heyetle bunun esaslarını konuşacğaız. Merkezin çok önemli bir işlevi olacak. Türkiye ve Rusya birlikte bu işlevi üstlenecek. Kardeş Azerbaycan'ın isteği de buydu. Sonuçta bu anlaşma dün imzalandı.

Bu büyük bir zaferdir, büyük bir başarıdır. Kendi topraklarını almak için şehit düşen askerlerimize de sivillerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Gerçekten Azerbaycan ordusunun başarısı bizleri de gururlandı. Buradaki sevinç Türkiye'de de paylaşıldı.

Devlette devamlılık vardır. Ateşkes anlaşması üç ülke arasında olmuştur. Yönetimler gelir geçer, anlaşmalar bakidir. Bu anlaşmanın amacı belli. Ateşkes ve sorunun geri kalan kısmının diplomasi yoluyla çözülmesidir. ERmenistan umarız doğru olanı tercih eder ve en nihayetinde Ermenistan halkının faydasına olur. İhlaller olursa, neler yapılacağının usullerini yarın ortak çalışma grubunda belirledikten sonra sizlerle paylaşacağız.

Azerbaycan topraklarında Azerbaycan'ın tespit ettiği yerlerde merkez kurulacak. Hangi şehirde merkez ve şubelerin olacağını ev sahibi ülkenin istişaresinde karar vereceğiz. Azerbaycan, Türkiye ve Rusya bunları birlikte istişare edecek ve Azerbaycan'ın oluruyla karar verilecek.

İhtiyaç olursa tezkere Meclis'ten geçer. Daha önce Suriye ve Libya için geçti. İhtiyaç duyulursa, hele hele sözkonusu Azerbaycan olursa, Meclis'in de böyle bir talebi şevkle destekleyeceğini düşünüyoruz.

Sayın Aliyev'in kurtarılmış bölgelerle ilgili gerekli talimatları verdiğini biliyoruz. Her şeyin en iyisini yapacaklarını söylüyoruz. Azerbaycan kendi idaresini nasıl oluşturacak benim bir şey söylemem doğru değil ama en kısa zamanda yapacaklarını söylüyorlar. Azerbaycan'ın da bu gücü var. Orada yaşayan Ermenilerle ilgili açıklamalar da son derece olumlu. Buralarda yıllardır yaşayan Ermeniler var. Onların geri dönmesi kendi evlerinde yaşayabilmeleri için ne gerekiyorsa yapacaklarını söylediler. Türk'e yakışan da budur. Gürcistan, Kırım, Moldova, bölgemizde diğer sorunlar da var. Bölgemizde Suriye var, Libya var, Yemen var. Irak'ta aynı şekilde ciddi problemler oldu. Bu sorunlar da tek çözümün siyasi olduğunu söylüyoruz. Bu söylem her zaman sahada karşılık bulmuyor. Böyle durumlarda sahada gerekli adımları atıyoruz. Filistin-İsrail meselesinde sürekli gerginlik var. Tüm bu sorunların çözümü konusunda biz adım atıyoruz, öncülük yapıyoruz. Bu tutumumuz devam edecek. Doğu Akdeniz'de bugüne kadar Kıbrıs Türkü'nün hakkının gasp edilmesine karşı çıktı. AB'ye bir konferans teklif ettik. Türkiye sorunların azalması için gerekli adımları atmaya devam edecek.