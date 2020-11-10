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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Rusya liderleriyle savaşı bitiren bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Paşinyan, "Benim ve hepimiz için çok zor bir karar verdim" ifadeleriyle başlayan açıklamasında, imzaladığı anlaşmanın kendisi ve Ermenistan halkı için acı verici olduğunu söyledi. Paşinyan, ilerleyen günlerde bir ulusa sesleniş konuşması yapacağını da sözlerine ekledi.

27 Eylül'de Azerbaycan ordusu yaklaşık 30 senedir Ermenistan işgali altında olan bölgelerin kurtarılması için askeri operasyona başlamış, son olarak Dağlık Karabağ'ın kilit önemdeki kentlerinden Şuşa Azerbaycan Ordusu tarafından kurtarılmıştı.

Anlaşmanın detaylarının ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

PUTİN: AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN KONTROL ETTİKLERİ POZİSYONLARDA KALACAK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: “Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00dan (TSİ) itibaren ateşkes başladığını belirterek, "Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar” ifadelerini kullandı.

ALİYEV: ERMENİSTAN ORDUSU'NUN BELİNİ KIRDIK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün imzalanan anlaşma ile Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiğini duyurdu. Anlaşmanın Ermenistan'ın yenilgisi anlamına geldiğini söyleyen Aliyev, "Ermenistan ordusunu belini kırdık" dedi. Paşinyan'ın anlaşmayı kendi isteğiyle değil Azerbaycan'ın "demir yumruğu" sayesinde imzaladığını söyleyen Aliyev'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ağdam rayonu 20 Kasım’a kadar Azerbaycan’a teslim edilecek. Kelbecer'in 15 Kasım, Laçın'ın ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verilecek. Rus askerinin anlaşma gereği Dağlık Karabağda 5 yıl süreyle kalacağını, taraflar itiraz etmezse bu sürenin uzatılabilecek.

PAŞİNYAN'IN ÜZERİNDEKİ BASKI ARTACAK

Savaşı kaybeden Ermenistan'ın lideri Nikol Paşinyan'ın üzerindeki baskının artması bekleniyor.

Paşinyan hükümetinin iflas ettiğini savunan 17 muhalif parti bugün teslim anlaşması imzalanmadan önce bir açıklama yayınlayarak Paşinyan'ın istifasını istemişti.

İktidarın Karabağ'daki çatışmalarda "yetersiz" kaldığı belirtilen açıklamada, "Telafi edilemeyen kayıpları önlemek amacıyla siyasi güçler, mevcut felaket durumundan sorumlu olan Paşinyan ve hükümetinin kendi iradesi ile kargaşa olmadan görevi bırakmasını talep ediyor." ifadesi kullanılmıştı.

Muhalif partiler, askeri-siyasi sorunları çözebilecek acil bir yürütme organı kurulmasını da istemişti.

İktidarın böylesi kritik bir dönemde zayıf kaldığı vurgulanan açıklamada, Paşinyan hükümetinin bariz şekilde iç ve dış tehditlere karşı zafiyet gösterdiği kaydedilmişti.

Açıklamada, "İnsan ve toprak kayıpları, başta Rusya ile olmak üzere müttefiklerle kusurlu ilişkiler açıkça mevcut iktidarın iflas ettiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

"PAŞİNYAN YENİLGİYİ KABUL ETMİŞ OLDU"

Habertürk TV Dış Politika Koordinatörü Çetiner Çetin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmiş olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: "Ermenistan içeride ve dışarıda politikasını belirleyen 11 aile var. Bugüne kadar siyasette belirleyici isimler oldular. Bu ailelerinin hepsinin özelliği Rusya ve Moskova ile işbirliği içerisinde olan aileler. Bu 11 aile de Paşinyan'ın iktidara gelmesine karşıydı. Rusya da Karabağ'da savaş başladığı günden itibaren tavrını net şekilde ortaya koydu"

"AZERBAYCAN TÜRK GÖZLEM TİMİNİ TALEP EDİYOR"

Savaş sonrası Rusya'nın bölgeye gözlem timi göndermek istediğini belirten Çetiner, konuşmasını şöyle sürdürdü: Azerbaycan 10 yıl önceki pozisyonunda değildi. Kendi iş adamlarıyla, lobisiyle, etkili olmaya başladı. Bunlar gerek Avrupa'da, gerek Moskova'da etkin isimlerdi. Dışişleri Bakanı Lavrov Ermeni asıllıydı. Tüm etkinliğine rağmen Azerbaycan iş adamları daha etkili oldu. Biraz önce şiddetli patlama oldu. Nerede olduğu konusunda belirgin bilgi yok. Karabağ'dan Ermenistan nasıl çekilecek? Rusya'dan ve Türkiye'den bir barış gücü olacak mı Karabağ'da? Şimdi bu anlaşmaya ilişkin detaylar ortaya çıktıkça, Rusya ne kadar etkin oldu, Türkiye ne kadar rol aldı? Bu anlaşmada göreceğiz. Rusya'nın bölgeye gözlem timi göndermek istediği, Azerbaycan'ın bu olacaksa Türkiye'den de gelmesi gerektiği konusunda talebi kulisler arasında.

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