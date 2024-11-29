Suriye'de Mart 2020 tarihinde imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından çatışmaları durduran Suriye ordusu ve muhalif gruplar, Heyet Tahrir El Şam grubunun geniş ölçekli saldırılarının ardından yeniden çatışma sürecine girdi.

Devlet haber ajansı SANA, HTŞ'nin Suriye'nin Halep kentinde üniversite öğrenci yurtlarını bombalaması sonucu ikisi öğrenci dört sivilin öldüğünü bildirdi.

Suriye ordusu ve muhalif kaynaklar, Rus ve Suriye savaş uçaklarının Türkiye sınırı yakınlarında muhaliflerin elinde bulunan kuzeybatı Suriye'yi bombalayarak yıllardır ilk kez toprak ele geçiren muhalif saldırısını geri püskürtmeye çalıştığını bildirdi.

Heyet Tahrir El Şam liderliğindeki muhaliflerin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın hükümet güçleri tarafından kontrol edilen kuzeybatı Halep vilayetindeki bir düzine kasaba ve köye saldırıları sürüyor.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova'nın bu saldırıyı Suriye'nin egemenliğinin ihlali olarak gördüğünü ve yetkililerin kontrolü yeniden ele almak için hızlı hareket etmesini istediklerini belirtti.

Kremlin, Suriye hükümetinin Halep bölgesinde yıllardır ilk kez toprak ele geçiren muhaliflerin saldırısının ardından bölgede anayasal düzeni mümkün olan en kısa sürede yeniden tesis etmesini istediğini söyledi.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen muhalif silahlı gruplar, toplam 56 köy ve noktanın kontrolünü ele geçirdi.

HTŞ bugün de Halep ve İdlib illerinde toplam 14 köy ve noktayı daha kontrolü altına aldı. Böylece 3 gündür devam eden çatışmalarda, Halep ve İdlib'de toplam 70 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.

HTŞ bu sabah itibarıyla İdlib ve Halep cephe hatlarında yaklaşık 550 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele geçirmiş durumda.