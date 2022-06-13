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Haberler Para Son dakika: Cari açık ilk 4 ayda katlandı

Cari açık nisanda yükseldi

Nisanda cari açık geçen yılın aynı ayına göre 1.2 milyar dolar artarak 2.7 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk 4 ayında cari açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 132.6 yükselerek 21 milyar 73 milyon dolara çıktı

13.06.2022 - 10:04 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cari açık ilk 4 ayda katlandı
HABERTURK.COM / AA

Merkez Bankası nisan ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre nisanda cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 222 milyon dolar artarak 2 milyar 737 milyon dolara yükseldi.

Böylece yılın ilk 4 ayında cari açık 21 milyar 73 milyon dolara ulaştı. Geçen yılın ilk 4 ayına göre yüzde 132.6 yükseldi. 2021 Ocak-Nisan döneminde cari açık 9 milyar 59 milyon dolar olmuştu.

Merkez'den yapılan açıklamaya göre nisan ayındaki artışta, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 2 milyar 692 milyon dolar artarak 4 milyar 433 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 1 milyar 132 milyon dolar fazla vermişken, bu yılın nisan ayında 4 milyar 22 milyon doları fazla verdi.

606 MİLYON DOLARLIK ÇIKIŞ

Nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 323 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 606 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, nisanda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 139 milyon dolarlık net alış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 136 milyon dolarlık net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 606 milyon dolar ve 26 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ise 305 milyon dolar yeni tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 458 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 958 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 167 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 125 milyon dolar arttı.

RESMİ REZERVLERDE DÜŞÜŞ

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 280 milyon dolar, 34 milyon dolar ve 248 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervler nisan ayında net 3 milyar 217 milyon dolar azaldı.

Milyon dolar 2021 Ocak-Nisan 2022 Nisan 2022 Ocak-Nisan
CARİ İŞLEMLER HESABI -9.059 -2.737 -21.073
İhracat 67.868 23.307 83.714
İthalat 76.601 27.740 109.219
Mal Dengesi -8.733 -4.433 -25.505
Hizmet Gelirleri 12.525 5.723 20.353
Hizmet Giderleri 9.046 3.024 12.117
Mal ve Hizmet Dengesi -5.254 -1.734 -17.269
Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 2.600 629 2.636
Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 6.909 1.599 6.204
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -9.563 -2.704 -20.837
İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 504 -33 -236
SERMAYE HESABI -22 -3 -6
FİNANS HESABI -2.621 -1.449 -4.879
Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.318 310 1.535
Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 2.792 633 2.545
Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi -453 278 2.969
Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -1.825 -328 -2.473
Hisse Senetleri -1.935 139 -1.185
Borç Senetleri 110 -467 -1.288
Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 5.795 2.324 8.568
Merkez Bankası 0 0 0
Genel Hükümet 3 -4 -5
Bankalar 6.629 -1.439 2.042
Diğer Sektörler -837 3.767 6.531
Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 8.314 4.056 17.879
Merkez Bankası 1.380 1 3.862
Genel Hükümet -328 34 530
Bankalar 4.535 1.712 6.183
Diğer Sektörler 2.727 2.309 7.304
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -6.460 -1.291 -16.200
NET HATA VE NOKSAN 3.603 4.508 11.751
GENEL DENGE 2.857 -3.217 4.449
REZERV VARLIKLAR -2.857 3.217 -4.449
Resmi Rezervler -2.857 3.217 -4.449
Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0

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