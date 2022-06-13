HABERTURK.COM / AA

Merkez Bankası nisan ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre nisanda cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 222 milyon dolar artarak 2 milyar 737 milyon dolara yükseldi.

Böylece yılın ilk 4 ayında cari açık 21 milyar 73 milyon dolara ulaştı. Geçen yılın ilk 4 ayına göre yüzde 132.6 yükseldi. 2021 Ocak-Nisan döneminde cari açık 9 milyar 59 milyon dolar olmuştu.

Merkez'den yapılan açıklamaya göre nisan ayındaki artışta, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 2 milyar 692 milyon dolar artarak 4 milyar 433 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 1 milyar 132 milyon dolar fazla vermişken, bu yılın nisan ayında 4 milyar 22 milyon doları fazla verdi.

606 MİLYON DOLARLIK ÇIKIŞ

Nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 323 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 606 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, nisanda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 139 milyon dolarlık net alış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 136 milyon dolarlık net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 606 milyon dolar ve 26 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ise 305 milyon dolar yeni tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 458 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 958 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 167 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 125 milyon dolar arttı.

RESMİ REZERVLERDE DÜŞÜŞ

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 280 milyon dolar, 34 milyon dolar ve 248 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervler nisan ayında net 3 milyar 217 milyon dolar azaldı.

Milyon dolar 2021 Ocak-Nisan 2022 Nisan 2022 Ocak-Nisan CARİ İŞLEMLER HESABI -9.059 -2.737 -21.073 İhracat 67.868 23.307 83.714 İthalat 76.601 27.740 109.219 Mal Dengesi -8.733 -4.433 -25.505 Hizmet Gelirleri 12.525 5.723 20.353 Hizmet Giderleri 9.046 3.024 12.117 Mal ve Hizmet Dengesi -5.254 -1.734 -17.269 Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 2.600 629 2.636 Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 6.909 1.599 6.204 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -9.563 -2.704 -20.837 İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 504 -33 -236 SERMAYE HESABI -22 -3 -6 FİNANS HESABI -2.621 -1.449 -4.879 Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.318 310 1.535 Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 2.792 633 2.545 Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi -453 278 2.969 Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -1.825 -328 -2.473 Hisse Senetleri -1.935 139 -1.185 Borç Senetleri 110 -467 -1.288 Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 5.795 2.324 8.568 Merkez Bankası 0 0 0 Genel Hükümet 3 -4 -5 Bankalar 6.629 -1.439 2.042 Diğer Sektörler -837 3.767 6.531 Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 8.314 4.056 17.879 Merkez Bankası 1.380 1 3.862 Genel Hükümet -328 34 530 Bankalar 4.535 1.712 6.183 Diğer Sektörler 2.727 2.309 7.304 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -6.460 -1.291 -16.200 NET HATA VE NOKSAN 3.603 4.508 11.751 GENEL DENGE 2.857 -3.217 4.449 REZERV VARLIKLAR -2.857 3.217 -4.449 Resmi Rezervler -2.857 3.217 -4.449 Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0