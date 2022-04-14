Çaresizlik içinde polise yalvardı!

DHA

Son dakika haberler... Zonguldak'ta, gece Ereğli ilçesine bağlı Abalı Mahallesi'nde, devriye görevindeki polis ekibi, sürekli şerit değiştiren 67 AAF 823 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ikazında bulundu.

10 KİLOMETRE POLİSTEN KAÇTI

DHA'da yer alan habere göre polis, 10 kilometrelik takibin ardından otomobili durdurdu. Ehliyeti olmadığı için kaçtığı belirlenen Semih Yazıcı'nın (19) yanındaki annesi Hatice Yazıcı, polislerden oğlunu affetmelerini istedi.

OĞLUNA DEFALARCA "DUR" DEMİŞ

Olumlu cevap alamayan anne Yazıcı, daha sonra oğluna kızarak eşini aradı.

Eşi ile görüşen Hatice Yazıcı, oğluna defalarca "Dur" dediğini ancak durmadığını söyledi.

11 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Hatice Yazıcı'nın uğraşlarına rağmen Semih Yazıcı'ya 11 bin lira ceza kesildi ardından da ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Soruşturma başlatılırken, kiralık olduğu öğrenilen otomobil de yediemin otoparkına çekildi.