Çapraz ateşe tutulan araçtaki anne ve kızı hayatını kaybetti!

İHA

Olay, Bağlar ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bayram ziyareti için kayınpederini ziyarete giden iki bacanak, ziyaretlerini tamamladıktan sonra akşam saatlerinde kent merkezine dönmek için yola çıktı.

İHA'nın haberine göre, önde olan 33 DUG 48 plakalı otomobil seyir halinde iken iddiaya göre üç kişi tarafından çapraz ateşe tutuldu.

3 KİŞİ AĞIR YARALI

Araçta bulunan baba A.D, oğlu M.D, ve kızı S.D ile G.D, N.D isimli 5 kişi ağır yaralandı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan anne ve kızı G.D., N.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralı ameliyata alınarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybedenlerin akrabalarından Muhsin Tan, akrabalarının dün akşam kayınpederine bayram ziyaretine geldiğini söyledi.

"İKİNCİ ARACI GÖRÜNCE KAÇIYORLAR"

Bayramlaşma bittikten sonra eve döndüklerini aktaran Tan, “Köy çıkışında çapraz ateşe tutuyorlar. Ailenin tamamını katletmek için. İki bacanak peş peşe çıkıyorlar. Ateş açılınca ikinci aracın ışığı görülünce katiller kaçıyor. İki ölümüz var. Cenazeleri defnettik. Geri kalan aile fertleri kimi buraya geldi. Kimi de hastanede yaralılarını bekliyorlar. Konuyu henüz hiç kimse bilmiyor” dedi.

Öte yandan, faillerin bulunması için çalışma başlatılırken, hayatını kaybedenlerin defnedildikleri belirtildi. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.