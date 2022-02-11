Cansız bedeni bulunmuştu! Neden öldürdüğü de ortaya çıktı!

Son dakika: Cansız bulunmuştu! Neden öldürdüğü de ortaya çıktı

İHA

Son dakika haberler... İstanbul Maltepe'de yaşayan Murat Kartal, 20 Ocak tarihinde 2 polis memuru tarafından polis kimlikleri kullanılarak kelepçelenerek gözaltına alındı. Günlerce Kartal'dan haber alamayan annesi, oğlunun kaybolduğunu ve nişanlısına ‘Gayrettepe’ye götürülüyorum’ dediğini söyleyerek, kayıp başvurusunda bulundu.

BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre ihbar üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatıyla polis ekipleri, kaybolan Murat Kartal’ı bulmak için çalışma başlattı.

2 POLİS, EDİP FIRAT'IN AMCASINA TESLİM ETTİ

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan polis memurları Erdem Ö. ve Fatih E., kelepçe taktıkları Murat Kartal'ı bir otomobile bindirdiklerini, 2015 yılında öldürülen Edip Fırat’ın amcası Yavuz Y. ve yanındaki kişilere teslim ettiklerini itiraf etti.

KELEPÇE KEPÇEYE TAKILDI

Dosya kapsamında ifade veren bir tanığın beyanı üzerine Büyükçekmece'de bulunan bir arazide arama çalışmalarına başlandı. 4 gün boyunca aramalarına devam eden ekipler, Kartal’ın cansız bedene ulaştı. Cesedin sağ bileğine takılı kelepçe olduğu ve kelepçenin kepçeye takıldığı ortaya çıktı.

TUTUKLU SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve olayla irtibatlı oldukları değerlendirilen polis memurları Erdem Ö, Fatih E., Edip Fırat’ın amcası Yavuz Y., eski milletvekili Abdul Samet T.‘nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"2015 YILINDAKİ CİNAYETİN İNTİKAMI"

Ataşehir’de 23 Aralık 2015 tarihinde müteahhitlik yapan ve silahla vurularak öldürülen Edip Fırat’ın katil zanlısının Murat Kartal olduğu ortaya çıkmıştı. Edip Fırat’ın ünlü uyuşturucu kaçakçısı Baybaşin ailesinden olduğu ve soyadını sonradan Fırat olarak değiştirdiği öğrenildi.

FATURA YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR İDDİASI

İddiaya göre, Edip Fırat, kiracısı olan Murat Kartal ile eski kiracının ödemediği bin 750 liralık fatura yüzünden tartıştı. Tartışmanın üzerine Kartal, Fırat’a kurşun yağdırdı. Kafasından vurulan Fırat hayatını kaybetti.

Olayın ardından tutuklanan Murat Kartal’ın geçen yıl cezaevinden çıktığı bilgisine ulaşıldı. Baybaşin ailesi fertlerinin, 2015 yılında öldürülen Edip Fırat'ın intikamını almak için bu cinayeti işledikleri öne sürüldü.