Caniler çocuk parkında 2 köpeğe kurşun yağdırdı!

İHA

Korkunç olay merkez Osmangazi ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Okan P. ve Mehmet Olcay U., arkadaşları Y. K. ve C.Ç. ile iki Pitbull köpeği tasmasız bir şekilde çocuk parkında dolaştırmaya çıkardı.

İddiaya göre bir süre dolaşan köpekler kendi aralarında kavga etmeye başlayınca Mehmet Olcay U. ve Okan P., birbirlerine zarar veren köpekleri ayırmak istedi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İHA'da yer alan habere göre, ayrılan köpekler bu kez Mehmet Olcay U. ve Okan P.’ye saldırmaya çalıştı. Köpeklerin saldırısını önlemek isteyen şahıslar kurtulamayınca Y.K. ve C.Ç.’nin yanında bulunan kuru sıkıdan bozma tabancaları istedi.

Şahıslar kendilerine saldıran köpeklere defalarca ateş ederek iki köpeği öldürdü. Köpeklerden biri olay yerinde ölürken, diğeri ise yerde dakikalarca can çekişti.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) büro ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı HAYDİ ekipleri yönlendirildi.

Bir köpeğin öldüğü, diğerinin can çekiştiğini gören ekipler Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bilgi verdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri, köpeklerin ikisini de alarak barınağa götürdü. Belediye ekiplerinin yaralı olarak götürdüğü köpek de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KÖPEKLERİ KAYDETTİRMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan çocuk parkında çevresinde araştırma yapan polis ekipleri yerde iki adet boş kovan buldu. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri mahallede başlattığı çalışmada olayı gerçekleştiren 4 kişiyi saklandıkları evde kıskıvrak yakaladı.

Tabancaları sakladıkları yeri ekiplere gösteren şahıslar, silahlara el konulmasının ardından gözaltına alındı. 4 şüpheliden köpeklerin sahibi olan Mehmet Olcay U.'ya PETVET sistemine kayıt işlemi yaptırmadığı iki köpek için 28 bin 964 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar gördükleri kan donduran manzara karşısında şaşkınlık yaşarken, bazı vatandaşlar ise köpeklere bakmakta zorluk çekti. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.