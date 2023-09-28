Marmara Bölgesi'nde halen etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerinden itibaren Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinde, gece saatlerinden sonra ise İstanbul il geneli, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile Zonguldak'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.