Çanakkale'de sağanak! İstanbul ve İzmir için uyarı
Kurak geçen günlerin ardından nihayet yağışlı hava yurda girdi. Çanakkale'de kuvvetli sağanak etkili olurken, su baskınları yaşandı. Meteoroloji yarın için İstanbul ve Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı yaparken, İzmir'de düzenlenen Teknofest'e geleceklerin önlem almaları istendi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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Marmara Bölgesi'nde halen etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerinden itibaren Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinde, gece saatlerinden sonra ise İstanbul il geneli, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile Zonguldak'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.
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Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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ÇANAKKALE'DE SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde sağanak etkili oldu.
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İlçede sabahın erken saatlerinde başlayıp daha sonra şiddetini artıran sağanak nedeniyle kentten geçen Kocabaş Çayı'nın su seviyesi yükseldi. Çayın Marmara'ya döküldüğü bölgede deniz suyunun rengi değişti.
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Yollarda biriken suların tahliyesi için çalışma başlatan Lapseki Belediyesi ekipleri, rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.
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Zaman zaman şiddeti artan yağış ve oluşan su birikintileri, yollarda yürümeye çalışanlara zor anlar yaşattı.
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İZMİR İÇİN DE UYARI GELDİ
TEKNOFEST alanında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Gözlem TIR'ında açıklama yapan MGM Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, "Üç gün boyunca özellikle İzmir'de gök gürültülü sağanak yağış geçişleri göreceğiz. İzmir'de fuara gelecek katılımcıların şemsiyelerini almaları, yağmura karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda bir uyarıda bulunalım" dedi.
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MGM Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, "Festival haftası boyunca özellikle bugün Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde etkili kuvvetli yağış uyarısında bulunduk. Üç gün boyunca özellikle İzmir'de gök gürültülü sağanak yağış geçişleri göreceğiz. Sıcaklık üç gün boyunca en yüksek 28 derece civarında, en düşük 18 derece civarında olacak" dedi.
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İzmir'de fuara gelecek katılımcıların şemsiyelerini almaları konusunda uyaran Budak, "Yağmura karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda bir uyarıda bulunalım. Üç gün boyunca İzmir'de yağış geçişleri göreceğiz. Orta Akdeniz'den gelen yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisini yurdun batı kesimlerinde göreceğiz" diye konuştu.
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Budak, "Özellikle Ege Bölgesi'nin iç kesimleri, İstanbul ve Trakya'da bu yağışlar kuvvetli olacak. İzmir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış görülürken, merkezde ve fuar alanında bu yağışları gök gürültülü sağanak olarak göreceğiz" ifadelerini kullandı.
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AYDIN'DA SAĞANAK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Aydın'ın İncirliova ve Koçarlı ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
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İncirliova ilçesinde akşam etkisini gösteren sağanak dolayısıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
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Sevgi Yolu'nda rögarlar taştı, çok sayıda iş yerini su bastı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
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Koçarlı-İncirliova yolundaki su birikintilerinden dolayı bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
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Koçarlı ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı.
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Öte yandan şimşeklerin gökyüzünü aydınlattığı anlar, cep telefonu kameralarınca kaydedildi.
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