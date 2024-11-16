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        Haberler Gündem Son dakika: Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası!

        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası!

        Çanakkale Boğazı Gelibolu önlerinde makine arızası yaşayan CAPT NATURE isimli 289 metre boyundaki kuru yük gemisi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KURTARMA-4, KURTARMA-13 ve KURTARMA-16 Römorkörleri olay yerine yönlendirildi. Çalışmaların ardından Boğaz trafiği tekrar açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 14:01 Güncelleme: 16.11.2024 - 17:03
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        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası!
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        Çanakkale Boğazı, 1915 Çanakkale Köprüsü yakınında bir yük gemisinde yaşanan makine arızasından dolayı çift yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı.

        Romanya'dan Fransa'ya giden Liberya bayraklı 289 metre boyundaki "Capt Nature" isimli kuru yük gemisinin makineleri, 1915 Çanakkale Köprüsü yakınında arızalandı.

        Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3", "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-13" römorkörleri sevk edildi.

        Olay nedeniyle Çanakkale Boğazı geçici olarak çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılarak önlem alındı.

        Boğaza kuzey ve güney yönlerden giren gemiler ise geri döndürüldü.

        BOĞAZ TRAFİĞE NORMALE DÖNDÜ

        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen Liberya bayraklı, 289 metre uzunluğundaki 'Capt Natura' isimli kuru yük gemisi, yedeklenerek Karanlık Liman bölgesine demirletildi. Boğaz trafiğe normale döndü.

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