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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Can Atalay kararına yönelik itiraz sonuçlandı - Gündem Haberleri

        Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmamasına yapılan itiraz sonuçlandı

        Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisinden milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesinin (AYM) verdiği ihlal kararına uyulmamasına ilişkin Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararına yapılan itirazda, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 17:48 Güncelleme: 20.11.2023 - 18:14
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        Can Atalay kararına yönelik itiraz sonuçlandı
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        Atalay'ın avukatları, AYM'nin verdiği hak ihlali kararına uymayan Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararına itiraz etmişti. İtirazı, Yargıtay 4. Ceza Dairesi inceledi.

        AA'da yer alan habere göre daire, itirazla ilgili "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

        Dairenin kararında, 3. Ceza Dairesince verilen kararın "itiraz yolu açık bir karar olmadığı" belirtilerek, bu nedenle itirazla ilgili karar verilmesine yer olmadığına hükmedildiği ifade edildi.

        Kararın tebliğ işlemlerini Yargıtay 3. Ceza Dairesi yapacak.

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        #son dakika
        #Can Atalay
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