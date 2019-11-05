Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 94 şüpheli hakkında Ankara'da itibaren gözaltı kararı verilerek yapılan operasyon sonucunda, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 67 şüpheli yakalandı.

Gözaltı kararı verilen diğer FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.