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Meclis'teki bütçe görüşmelerine çıkan tartışmalar nedeniyle ara verildi.

Meclis'te bugün Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının 2020 bütçeleri görüşülüyordu. Muhalefet partilerinin milletvekillerinin sert eleştirilerine AK Parti milletvekilleri de karşılık verdi.

Görüşmeler saat 11.00'de başlarken, saat 13.00'te çıkan tartışma nedeniyle görüşmelere ara verildi.

CHP'LİLER İLE AK PARTİLİLER ARASINDA TARTIŞMA

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü sırada AK Partililere yönelik, "Hesap soracağız, bunların hesabını vereceksiniz" sözleri tartışmayı başlattı.

CHP'li Bülbül'ün sert sözlerine karşılık ise AK Parti Grup Başkan vekili Bülent Turan yanıt verdi. Turan, Bülbül'ün hitap şekline tepki göstererek, "Sultanahmet Meydanı'nda miting alanında konuşur gibi konuşuyorsunuz" derken, sözleri içinse "Sizden korkan namert olsun. Yargı CHP'nin değil, milletin yargısı. Ancak millet hesap sorar" ifadelerini kullandı.

Bu tartışmalar yaşanırken AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında karşılıklı sert sözler kullanıldı. CHP'li milletvekilleri, AK Parti milletvekillerinin sıralarına doğru yönelirken, İYİ Partili ve MHP'li milletvekilleri de çıkan kavgayı ayırmaya çalıştı.

Meclis oturumunu yöneten Sadi Bilgiç ise çıkan olaylardan sonra oturuma ara verdi.