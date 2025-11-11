Habertürk
        Son dakika: Bursa haberleri: Sigara istedi, vermeyince bıçakladı | Son dakika haberleri

        Bursa'da alkollü bir kişi sigara istedi, vermeyince bıçakladı

        Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, kendisine sigara vermeyen 27 yaşındaki Muhammet E.İ.'yi bıçaklayarak kaçtı. Bacağından yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırılırken polis, kaçan saldırganın peşine düştü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 10:30 Güncelleme: 11.11.2025 - 10:31
        Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir şahıs kendisine sigara vermeyen genci bıçaklayarak kaçtı. Bacağından yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırılırken polis saldırganın peşine düştü.

        "SİGARAM YOK" CEVABINI KABUL ETMEDİ!

        İHA'nın haberine göre; Bursa'nın Mudanya ilçesi, Altınkum Sahili'nde saat 00.50 sıralarında 27 yaşındaki Muhammet E.İ., arkadaşlarıyla birlikte deniz kenarında yürüdüğü sırada, karşılarına çıkan alkollü oldukları iddia edilen üç kişilik bir grup ile tartışma yaşadı. İddiaya göre gruptan biri, Muhammet E.İ.'den sigara istedi. "Sigaram yok" cevabını alan saldırgan, cebinden çıkardığı bıçakla genç adama saldırdı.

        BACAĞINDAN YARALANDI

        Saldırganın savurduğu bıçak darbeleri, Muhammet E.İ.'nin sağ bacağına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Muhammet E.İ.'ye, çevredeki vatandaşlar yardım etti. 112 Acil Servis ekiplerinin ihbar üzerine olay yerine gelmesiyle birlikte, yaralı genç ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        14 DİKİŞ ATILDI

        Hastanede tedavi altına alınan Muhammet E.İ.'nin iki bıçak darbesi aldığı ve toplam 14 dikiş atıldığı öğrenildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI

        Olayın ardından bıçaklı saldırganlar hızla bölgeden uzaklaşırken, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şahısların yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Polis ekipleri, sahil hattındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

        GECE DEVRİYESİNİN ARTTIRILMASI İSTENDİ

        Altınkum Sahili'nde yaşanan bu olay, mahalle halkında büyük korku ve endişe oluşturdu. Vatandaşlar, gece devriyelerinin artırılmasını talep etti.

        #son dakika
        #Bursa
        #Son dakika haberler
