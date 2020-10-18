Bursa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Çakan şimşeklerin ardından yağan yağmur, Uludağ'ın eteklerindeki mahallelerde hayatı olumsuz etkiledi.

İHA'nın haberine göre merkez Osmangazi ilçesi Mollafanari Mahallesi'nde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler yaşanan seli gözler önüne serdi.