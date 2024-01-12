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        Haberler Gündem Güncel Bursa otobüs terminalinde panik! Dükkandan alevler yükseldi!

        Bursa'da otobüs terminalinde yangın çıktı!

        Bursa'da otobüs terminalinde yangın paniği yaşandı. Olayda bir dönerci dükkanının bacasında alevler yükselince otogarı dumanlar kapladı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 14:48 Güncelleme: 12.01.2024 - 14:53
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          Bursa'da otobüs terminalinde bir dönerci dükkanının bacasında çıkan yangın, diğer dükkanlara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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          DHA'nın haberine göre yangın, saat 11.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Yeni Yalova Yolu 8'inci kilometredeki Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki bir dönerci dükkanının bacasında çıktı.

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          Terminalin çatısından yükselen duman kentin birçok noktasında görülürken, bekleme salonu da dumanla doldu.

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          İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü.

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          Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yangınla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terminal'de yer alan bir işletmenin bacasından çıkan yangına ekiplerimiz 4 araç ile dakikalar içinde müdahale ederek yangını söndürdü. Çok şükür ki bir yaralanma olmadı. İşletme sahiplerine ve yangından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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