Bursa'da otobüs terminalinde yangın çıktı!
Bursa'da otobüs terminalinde yangın paniği yaşandı. Olayda bir dönerci dükkanının bacasında alevler yükselince otogarı dumanlar kapladı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı
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Bursa'da otobüs terminalinde bir dönerci dükkanının bacasında çıkan yangın, diğer dükkanlara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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DHA'nın haberine göre yangın, saat 11.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Yeni Yalova Yolu 8'inci kilometredeki Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki bir dönerci dükkanının bacasında çıktı.
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Terminalin çatısından yükselen duman kentin birçok noktasında görülürken, bekleme salonu da dumanla doldu.
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İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yangınla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terminal'de yer alan bir işletmenin bacasından çıkan yangına ekiplerimiz 4 araç ile dakikalar içinde müdahale ederek yangını söndürdü. Çok şükür ki bir yaralanma olmadı. İşletme sahiplerine ve yangından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
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