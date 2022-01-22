Son dakika haberler: Bursa ve çevresinde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 22 Ocak

Son dakika haberleri... Bursa ve çevresinde hissedilen deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler verilerine göre, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, Bursa'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı. Kandilli, depremin 6.6 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

BURSA DEPREMİ HAKKINDA BİR AÇIKLAMA DA AFAD'DAN

Kandilli Rasathanesi ile beraber AFAD tarafından da bir son dakika bilgi notu geçildi. AFAD, Bursa'da 14.13'te meydana gelen depremin Yenişehir ilçesinde ve 3.7 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. AFAD, depremin derinliğini ise 7.74 olarak açıkladı.

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