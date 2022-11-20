Bursa'daki yangında dumanlar gökyüzünü sardı!

DHA'nın haberine göre, Yıldırım ilçesinde bulunan geri dönüşüm deposunda, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyürken, dumanlar da birçok noktadan görüldü.