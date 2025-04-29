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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Bürokraside de değişim-dönüşüm! Önce kabine sonra müsteşarlıklar | Son dakika haberleri

        Bürokraside de değişim-dönüşüm! Önce kabine sonra müsteşarlıklar

        Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrası müsteşarlıkların yeniden ihdas edilmesi için yapılan taslak çalışma tamamlandı. İçişleri ve Adalet Bakanlığı olmak üzere bakanlık müsteşarlıkları için düzenleme yapılacak... Bülent Aydemir'in haberi...

        Giriş: 29.04.2025 - 12:29 Güncelleme: 29.04.2025 - 12:29
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        Önce kabine sonra müsteşarlıklar
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        Anayasa Mahkemesi’nin 703 sayılı KHK’nın bazı maddelerini iptali sonrasında yeni kanuni düzenleme yapılabilmesi için gereken süre doluyor. Devletin devamlılığı ve hafızası olarak bilinen müsteşarlıkların yeniden ihdas edilmesi için yapılan taslak çalışma tamamlandı. Kısa süre içinde başta İçişleri ve Adalet Bakanlığı olmak üzere bakanlık müsteşarlıklarının yeniden getirilmesi için düzenleme yapılacak.

        Anayasa Mahkemesi 4 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Aralık 2023 tarihli ve 2018/117 Esas, 2023/212 Karar sayılı kararı ile 703 sayılı KHK ile getirilen hükümlerin önemli bir kısmını iptal etmişti.

        İptal kararının ardından kamu personeli ile ilgili bir torba kanun hazırlanarak Meclis’e gönderildi. Bu torba kanun içinde müsteşarlıkların geri getirilmesinin önünü açan maddeler de bulunuyor. Torba kanun içinde yer alan bir madde Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı’nın yeniden kurulmasını öngörüyor. Bu madde yasalaştıktan sonra başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere diğer bakanlık müsteşarlıklarının da önünün açılacağı ifade ediliyor. Açıkçası devletin hafızası, devamlılık ve devlet geleneğinin temsilcisi olarak görülen müsteşarlıkların bütün bakanlıklarda yeniden ihdas edilmesine ilişkin beklentiler artmış durumda. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı da kısa süre önce Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine dönüştürülmüştü. Müsteşarlıkların geri getirilmesi konusunda kamuoyunda ve bürokraside hem güçlü bir beklenti hem de ihtiyaç var.

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        Anayasa’nın 159’uncu maddesinde yer alan Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun Başkanı’nın Adalet Bakanı, Adalet Bakanlığı Müsteşarının da HSK’nın doğal üyesi olması nedeniyle Meclis’e sunulan kanun teklifi ile Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı yeniden getiriliyor.

        Diğer bakanlıklarda müsteşarlıklar Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılabilecek.

        DEĞİŞİM-DÖNÜŞÜM BÜROKRASİDE DE OLACAK

        AK Parti’de 8. Olağan Büyük Kongre ile birlikte partinin vitrini olan MKYK yüzde 60 oranında değişmiş ve bu MYK’ya da yansımıştı. Sırada kabine değişikliği ve bürokrasi kademelerinde yenilenme var. Kabine değişikliğinin Mayıs ayında bakanların iki yıllık görev süresinin dolması ve emeklilik haklarını edinmesiyle birlikte Haziran ayında yapılacağı ifade ediliyor.

        Kabineyle değişikliğinin yanı sıra üst düzey kamu bürokrasisinde bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirilecek. Parlamenter sistemin en önemli kurumlarından müsteşarlıklar yeniden getirilecek. Devletin aklı, hafızası ve devlet geleneğinin temsilcisi olarak görülen müsteşarlıklar, ihtiyaç halinde bütün bakanlıklarda kurulacak. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ndeki revizyon da bu şekilde gerçekleştirilmiş olacak.

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        Yeni sisteme geçilmesiyle Başbakanlık Müsteşarı ile birlikte bakanlıkların müsteşarlıkları da kaldırılmıştı. Önümüzdeki süreçte bakan yardımcıları ile yetki çatışması olmaması için müsteşarların görev tanımı, yetkileri ve kadro tanımı, kadro cetvelleri de yeniden oluşturulacak.

        Müsteşarların geri dönüşü ile bakan yardımcılarının sayısının da düşürülmesi ve müsteşarlarla birlikte görev alanlarının yeniden belirlenmesi gerekiyor.

        Taslak çalışmaya göre, şu anda dört olan bakan yardımcılarının sayısının da 1’e düşürülmesi planlanıyor. Çalışmayı yürütenler müsteşarla birlikte bir bakan yardımcısının yeterli olacağını savunuyor.

        Bakanlık müsteşarlarının teşkilat yapılanmasının Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kadro tanımı, yetki, unvan ve özlük haklarının ise yasa ile düzenlenmesi planlanıyor.

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