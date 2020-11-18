Prof. Ersan Şen: Bu insanlar tecrit edilmeli

Burdur ve Şanlıurfa'da iki olay Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Ersan Şen: Bu insanlar tecrit edilmeli - Haberler

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Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, Türkiye'yi ayağa kaldıran Burdur ve Şanlıurfa'daki iki olayı değerlendirdi. Prof. Şen, "Cezasızlık algısı yıkılmalı. Bu insanlar tecrit edilmeli. Psikolojik tedavi verilmeli" dedi.

Şanlıurfa'da korkunç bir olay meydana geldi. Kentte Mahmut A. adlı şahıs, iş yerine gelerek, sürekli su içmesine sinirlendiği çocuğu tekme tokat dövdükten sonra kaldırıp yere fırlattı.

Burdur'da da bir grup genç eve çağırdıkları seyyar satıcı Osman Oflaz'ı (42) tekme, tokat ve sopalarla dövdü. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ortaya çıkan olay sonrası gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

"İNANILMAZ RAHATSIZ EDİCİ"

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, Şanlıurfa ve Burdur'da yaşanan iki olayı Habertürk TV'ye değerlendirdi.

Prof. Şen, "Sosyal medya üzerinden faydası var ama bir hadisenin tutuklamaya dönmesinde sorun var. Demek ki iyi takip edilmiyor, değerlendirmiyor. Görüntüler inanılmaz rahatsız edici. Bu emekçinin başına gelenler kabul edilemez. Psikopatik eğilimler var. Şanlıurfa'daki şu suç katalogda değil. Dikkate alınması gereken mağdurun korunması. Cezasızlık algısı var. Af benzeri düzenlemeler, izinli bırakılanlar tüm bunlarla ilgili toplumda garip, psikopatlık eğilimler gözetilenler için cezasızlık algısı var. 'Bir şey olmaz' diyorlar. Zaten af çıkıyor, çıkmazsa denetimli serbestlik oluyor... Mağdurun korunması, güçlendirilmesi gerekiyor" dedi.

"ZEVK ALMA DURUMU VAR"

"Bir zihniyet sorunumuz var" diye sözlerini sürdüren Prof. Ersan Şen, "Toplum mutlu değil. Siz ceza adaletini sağlayamıyorsunuz. Burdur'da kendisini savunamayacak durumda birisi var. Zevk alma olayı var. Bu görüntüden tutuklama çıkar. İnfial, önleme, emniyet tutuklamaları olmadığı için tutuklama tedbirine başvurabilir de başvurmayabilir de. Adaletten kaçma, delil karartma olmadığında tutuklamaya başvurulmuyor" diyerek konuştu.

"MİLLET SOSYAL MEDYAYA DUA EDİYOR"

Prof. Ersan Şen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burdur'daki olayda tutuklama gerekli. Silahlı yaralama, hürriyeti tahdit var. Bu görüntüler sosyal medyaya verilince, o psikopatlık eğilimi anlamak lazım. Bu adamla nasıl bir husumet olabilir? Cezasızlık algısı yıkılmalı. Bu insanlar tecrit edilmeli. Psikolojik tedavi verilmeli. Hukukta reform deniliyor ama zihniyetimizi değiştirecek mi, bu yerleşecek mi belli değil. Sosyal medyaya millet dua ediyor. Gönül ister ki sosyal medya üzerinden değil de dosya üzerinden bir yöntem izlenmesi gerekiyor."