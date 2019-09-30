İstanbul'u korkutan geçen hafta perşembe günü Silivri açıklarında yaşanan 5.8'lik deprem, İstanbul Yeni Havalimanı'nda da paniğe neden oldu.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, havalimanında bir yolcunun deprem anında yaşadığı korku ile ona yardım eden yolcu hizmet memuru arasında diyaloğa ilişkin bu sabah saatlerinde dikkat çeken bir videoyu sosyal paylaşım adresinden paylaştı.

YOLCUYU KORUMAYA ALDI

Ekşi'nin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 40 yaşlarında bir kadın yolcunun bilet işlemlerini yaptırırken deprem anında korkuya kapılması ve o anlarda kadın yolcuya soğukkanlılıkla yolcu hizmet memurunun yardım etmesi yer aldı.

Yolcu hizmet görevlisi kadın yolcuyu yanına çekerek eliyle başını korumaya alıp, masanın altına girdi. Deprem bittikten sonra ise yolcu ile birlikte masanın altından çıkıp kadın yolcuyu teskin etti.

"YÜREĞİNİZE SAĞLIK"

Sosyal medyada yankı uyandıran paylaşımla ilgili olaraksa Ekşi şu satırları yazdı: "Yolcumuz her zaman bize emanet! Deprem anında yolcumuzu korumaya alan yolcu hizmet memurumuzu tebrik ediyorum. Buna Anadolu insanı derler. Yürağinize sağlık...