05 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 11.45'te partisinin TBMM Grup Toplantısı ile saat 14.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katılacak. Erdoğan'ın grup toplantısında Barış Pınarı Harekatı ve ardından yaşanan gelişmeler ile yurtiçi ve yurtdışında yaşanan son gelişmelere değinmesi bekleniyor. Diğer yandan CHP, HDP ve İYİ Parti de Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
Barış Pınarı Harekatı için Rusya ile varılan Soçi Mutabakatı çerçevesinde, Suriye'nin kuzeyinde 10 kilometrelik alanda ikinci devriye bugün yapılacak. Devriyenin Kobani ve çevresinde yoğunlaşması bekleniyor.
Kulüpler Birliği Vakfının olağanüstü genel kurulu yapılacak. Saat 13.00'teki toplantıda kurul, toplantıda yeni başkanını seçecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya temsilcisi Real Madrid ile yarın oynayacakları A Grubu 4. hafta maçı öncesi, Santiago Bernabeu Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı takım hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
HAVA DURUMU
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batısında etkili olan lodos beraberinde sağanak yağışları da getiriyor. Muğla ve çevresi için kuvvetli sağanak yağış beklenirken, kuzey Ege ve Marmara Bölgesi'nde de yağmur geçişleri olacak.
PİYASALAR
Dolar/TL, geçen hafta Fitch raporuyla başlayan iyimser hava ve küresel risk iştahındaki düzelmenin ardından enflasyon verileriyle 5.68'e kadar indi ancak kalıcı olamadı. Önce 5.71'i kıran kur 5 Kasım sabahı 5.73'lerden el değiştiriyor. Piyasalarda bugün düzenlenecek iki Hazine ihalesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grubu'ndaki açıklamaları izleniyor. Erdoğan'ın 13 Kasım'da beklenen ABD ziyareti, Temsilciler Meclisi'nin Türkiye aleyhtarı iki tasarıyı geçirmesiyle belirsizliğini koruyor
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