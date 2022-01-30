İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu, koronavirüs salgınında baskın varyant olan Omicron'un alt varyantını tespit ettiklerini duyurdu.

Henüz DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından endişe veren bir tür olarak tanımlanmasa da BA.2 adı verilen alt varyantın görüldüğü ülkeler giderek artıyor. Konuyu haberturk.com'a değerlendiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Şu anda alt varyantların bizim için çok fazla önemi yok. Daha çok viroloji laboratuvarları virüs ne tür antijenik değişiklikler gösteriyor diye bakarken keşfediyor" dedi.

KİLO EN ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRÜ

Son iki yıldır sürekli alt varyantların gündeme geldiğine dikkat çeken Dr. Seçkin "Lokal birkaç vakadan oluşan alt varyantlar önemli değil sonuçta hepsi Omicron. Etkileri ve insan vücudunda yarattığı hasar aslında aynı" dedi. Alt varyantın, varyantın kendisinden daha tehlikeli olma ihtimalini değerlendiren Dr. Şirin Seçkin "Bu tamamen kişiye bağlı. Herkesin genetik yapısı farklı ancak en önemli risk faktörü kilo" dedi. Dr. Seçkin "Alt varyant kilolu bir kişiyi yakalarsa tabi ki çok ciddi seyreder. Dolayısıyla kimler yakalandı, genetik olarak ne kadar zayıf ya da aşı durumu nedir, tüm bunlar çok belirliyor" şeklinde konuştu.

"VAKALAR ÇOK YÜKSEK, YENİ BİR VARYANT İHTİMALİ KORKUTUCU"

Alt varyantların ortaya çıkmasının nedeninin kalabalık toplumlar ve salgının şiddetinin devam etmesi olduğunu söyleyen Dr. Şirin Seçkin "Aynı anda çok kişi hastalandığı müddetçe virüs hızla mutasyona uğramaya devam ediyor. Örneğin aynı evde eşlerin birbirlerinden kaptıkları virüs bile aynı değil" dedi. Dr. Seçkin "Ancak virüs yapısını çok ciddi bir şekilde değiştirdiği ve daha tehlikeli bir virüse dönüştüğü anda zaten biz onun ismini değiştiriyoruz. Mesela bundan sonrakinin adı muhtemelen Pi olacak" ifadelerini kullandı. Aşı ve kişisel tedbirlerin çok önemli olduğunu ifade eden Dr. Şirin Seçkin "Omicron'un alt varyantlarını konuşuyoruz ama asıl bizim korktuğumuz başka bir varyantın çıkması. Şu anda bir pik dönemi yaşıyoruz, bu kadar yüksek vaka sayısı varken yeni bir mutasyonla yepyeni bir varyantın çıkma ihtimali çok artmış durumda" uyarısında bulundu

"OMICRON DA LONG COVID'E YOL AÇABİLİYOR"

Koronavirüse karşı ağız yoluyla alınan çok etkili antivirütik ilaçlar çıktığını belirten Dr. Şirin Seçkin "Pandemiyi bitirecek olan iki şey böyle bir ilacın yaygın kullanılması ve aşı" dedi. Dr. Seçkin "Eğer erken dönemde başlanırsa ilaçlar çok etkili. Kişinin bu virüsü başkalarına bulaştırmasını yüzde 99 engelliyor" şeklinde konuştu. Omicron ile ilgili önemli bir uyarıda da bulunan Dr. Şirin Seçkin "Omicron hafif seyretse bile yüzde 60 vakada Long Covid'e (Uzamış Covid) yol açıyor. Öksürük, solunum şikayetleri, kas ağrısı, uykusuzluk, tat ve koku kaybı gibi belirtiler uzun süre devam edebiliyor" dedi.

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