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Bu kareden dakikalar sonra kurşun yağdırdı! Arkadaşlarını vurdu
Eskişehir'de bir eğlence merkezinde bir araya gelen arkadaşların tartışması kanlı bitti. İhsan Ö., birlikte içki içip, eğlendiği Baturhan A. ve Veysel B.'ye yanında bulunan tabanca ile kurşun yağdırdı. Başına aldığı kurşunla ağır yaralanan Baturhan A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli ve beraberindeki 2 kişi gözaltına alındı. Bir arkadaşını öldürüp, diğerini de yaralayan İhsan Ö.'nün olaydan dakikalar önce sosyal medya hesabından hayatını kaybeden Baturhan A. ile paylaştığı fotoğrafa not olarak düştüğü "Cana can kahpelik olmadığı yerde dosta düşmana karşı" yazı dikkat çekti
Eskişehir'de bir eğlence merkezinde içki içtiği arkadaşlarından birini öldüren, diğerini ise yaralayan şüpheli ile beraber kaçtığı 2 kişi gözaltına alındı.
İHA'nın haberine göre, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde bulunan bir eğlence merkezinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından İhsan Ö. (28), yanında bulunan tabanca ile ateş açtı. Aynı masada birlikte içki içtiği arkadaşları Baturhan A. (25) ve Veysel B. (32) silahla yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Başına aldığı kurşunla ağır yaralanan Baturhan A., yere yığılırken, seken kurşunlardan biri de Veysel B.'nin koluna isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Baturhan A., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baturhan A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ŞÜPHELİ, 2 KİŞİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI
Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu olay yerinden kendi aracı ile kaçan şüpheli İhsan Ö. ile yanında bulunan Sinan İ. ve Murat N., Büyükdere Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
DAKİKALAR ÖNCE FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞ
Şüpheli İhsan Ö.'nün olaydan dakikalar önce sosyal medya hesabından hayatını kaybeden Baturhan A. ile paylaştığı fotoğrafa not olarak düştüğü "Cana can kahpelik olmadığı yerde dosta düşmana karşı" yazı dikkat çekti.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
KURŞUN YAĞDIRDI! Son dakika: Arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti! - Haberler/son-dakika-bu-kareden-dakikalar-sonra-kursun-yagdirdi-3229870
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