Son dakika: Bu hafta hava nasıl olacak? - 26 Eylül - 3 Ekim

Bu hafta Türkiye’de hava mevsim ortalamalarının üzerinde sıcak, her bölgede normalleri aşıyoruz fakat tam olarak yaz geri geldi diyemiyoruz. Günün erken saatleri sadece tshirt ile bulunduğumuz hava üşütebilir. İç ve Doğu Anadolu soğuk hava ile uyanıyor.

Kıyı merkezler sabahları 20°C, gün içinde 25°C, güneş altında ise hissedilen 30°C civarında ve sonbaharı ile yazı birlikte yaşıyor.

İstanbul’da salı ve çarşamba zaman zaman bulutlar artabilir, çarşamba öğlen yağmur olasılığı yükseliyor. Hakim rüzgar lodos ve kapalılık artsa da hava gün içinde yumuşak ve rüzgarlı.

Trakya’da İpsala-Tekirdağ boyunca salı gecesi ve çarşamba gün içinde sağanak yağış geçişleri olabilir, lokal olarak dolu yağışları görülebilir.

Kıyı Ege ve Akdeniz bu hafta 30°C’ye ulaşırken deniz hala sıcak, bir yaz tadında. Bu durum 4-5 Ekim’den önce değişmiyor.

Bu sırada Avrupa kış havasında, Balkanlar ve Orta Avrupa’da en yüksek sıcaklıklar 8-10 derecelerde ve geceler sıfırın altında geçiyor. Yaz boyu ölümcül sıcak hava dalgalarının cirit attığı Avrupa’da kış erken gelmiş görünüyor ancak ekim ayında yeniden ısınma emareleri var.