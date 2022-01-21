Bozkurt'taki selde denize sürüklenen araç 5 ay sonra sahile vurdu

İHA

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketinde çok sayıda araç, sel sularıyla birlikte denize sürüklenmişti. O araçlardan bir tanesi dün öğle saatlerinde sahile vurdu.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, dalgaların kıyıya büyük bir cisim sürüklediğini görmeleri üzerine durumu Abana İlçe Emniyet Amirliğine ve belediyeye bildirdi. İHA'nın haberine göre; belediye ekipleri, iş makinesi yardımıyla aracı denizden kıyıya çıkardı.

Abana İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından aracın sahibine, şasi numarası üzerinden ulaşıldığı belirtildi.

4 KİLOMETRE MESAFEDE KARAYA VURDU

Aracın 11 Ağustos 2021’de meydana gelen sel felaketinde Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde sulara kapılarak denize sürüklendiği, sele kapıldığı noktaya yaklaşık 4 kilometre mesafedeki kumsal alana vurduğu tespit edildi.

82 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kastamonu, Sinop ve Bartın'ı etkisi altına alan sağanak yağış sonucu meydana gelen sel felaketinde toplam 82 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı. Can kayıplarının 71'i Kastamonu'dan, 10'u Sinop'tan ve 1'i Bartın'dan kaydedilmişti.