Boşanmak isteyen karısını kızının yanında başından vurdu!

İHA

Son dakika... Edinilen bilgiye göre olay Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Fadime Koca (45) kendisine evlendiğinden bu yana şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocası Fahri Koca’dan (48) boşanmak için dava açtı.

İHA'da yer alan habere göre, 1’i erkek 3 çocuk annesi kadın bu sırada evden de ayrılarak çocuklarıyla başka bir eve taşındı. Çaresiz kadın, kocası bu sürede kendisini sürekli ölümle tehdit ettiği için taşındığı evi de herkesten gizledi.

KIZININ YANINDA KATLETTİ

Bugün saat 15.00 sıralarında da kızı N. Koca ile birlikte bakkala gidip evine dönerken kocası yolunu kesti.

Fahri Koca bir süre konuştuğu eşinin başına pompalı tüfekle kızının gözü önünde ateş edip olay yerinden kaçtı.

KATİL KAYIPLARA KARIŞTI

Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ise kaçan kocayı bulmak için çalışma başlattı. Bu sırada kadının oğlu ve kızı N. Koca’nın ağıtları yürek yaktı. Genç kadının cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.