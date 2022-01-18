Boru hattındaki patlama nedeniyle yol kapandı

AA

Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi Narlı Mahallesi’ndeki petrol boru hattında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Patlamanın ardından çıkan yangın, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yoluna da sıçradı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi, kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

YANGIN PATLAMA SONUCU MEYDANA GELDİ

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AA muhabirine, yangının patlama neticesinde meydana geldiğini söyledi.

Patlamanın nedeninin araştırıldığını anlatan Coşkun, "Patlamanın nedeni henüz belli değil. Petrol akımı kesildi. Yangına müdahale sürüyor. Yangının etkisi de azalmaya başladı. Boruda petrol olduğu için yangın kontrollü şekilde sürüyor. Şu an için yerleşim yerleriyle ilgili bir risk yok ve çok şükür can kaybı da yok. İnşallah ekiplerimiz kısa sürede yangını söndürecek. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ise olayı duyar duymaz olay yerine intikal ettiklerini söyledi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildiğini belirten Yılmazcan, şöyle konuştu:

"Olay yeri, ilçemize 17-18 kilometre mesafede. Tüm ekiplerimiz bölgede. Duruma hakimiz ama aldığımız ilk bilgilere göre yangının sabaha kadar devam etmesi bekleniyor. Narlı yerleşim yerine de yakın bir yer. En büyük korkumuz yerleşim yerlerine sıçraması. Tüm ekipler bölgede çalışıyor. Gaziantep'ten de takviye geliyor. Hava şartları çalışma şartlarını zorlaşıyor. Tüm ekibimize teşekkür ediyorum."

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada " Kahramanmaraş ili, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'nde 18 Ocak 2022 günü saat 19.30 sıralarında Irak- Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın yaklaşık 511. kilometresinde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle patlama olmuş ve patlama sonucunda yangın meydana gelmiştir.

BOTAŞ ekiplerince petrol akışı derhal durdurularak, teknik emniyet tedbirleri kapsamında olay yerine en yakın hat vanaları kapatılmıştır.

Yangına çok sayıda itfaiye aracı, BOTAŞ Acil Müdahale Ekipleri ve ilgili birimler müdahale etmektedir. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz." denildi.

BELEDİYE BAŞKANI HAYRETTİN GÜNGÖR: CAN KAYBI YAŞANMADI

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve bölgede etkili olan kar yağışı ile beraber yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi.

Yangına müdahalenin yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Narlı Botaş petrol hattında meydana gelen yangının söndürülmesine itfaiye ekiplerimiz 19 araçla destek veriyor. Çok şükür ki herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Söndürme ekiplerine kolaylıklar diliyorum. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kaydetti.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da, patlama sonrası çıkan yangının yerleşim yerini etkilemediği ve can kaybının yaşanmadığını söyledi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.