Avrupa Birliği'nden ayrılmanın eşiğinde olan İngiltere'de Başbakan Boris Johnson tartışmalara neden olan bir karar aldı.

Johnson, İngiltere Parlamentosu'nu askıya almayı planlıyor. İngiliz lider, milletvekillerine gönderdiği mektupta 9 Eylül'deki oturumların ardından parlamento döneminin kapanması için adımların atılacağını belirtti.

Johnson yeni yasama dönemi açılışının ise 14 Ekim'de yapılacağını söyledi.

Muhalefet bu hamlenin, 31 Ekim'de gerçekleşecek olan Brexit öncesinde parlamentonun elini zayıflatmak için yapıldığını düşünüyor. Zira parlamentonun 14 Ekim'de açılması Brexit konusundaki tartışmalar ve oylamalar için milletvekillerine fazla zaman kalmaması anlamına geliyor.

Bazı muhalefet temsilcileri Johnson'ın hamlesini 'parlamentoya yapılan darbe' olarak değerlendirirken, bunun hükümete karşı bir güven oylamasını tetikleyebileceği belirtiliyor.

Başbakan Johnson ise tartışmalarla ilgili olarak, "Bu tamamen yanlış. Neler yaptığımıza bakarsanız, yeni bir yasama programı getirdiğimizi görürsünüz. 17 Ekim'deki kritik AB zirvesinin öncesinde ve sonrasında tartışmak için yeterli zaman olacak" dedi.

MECLİS BAŞKANI: BU BİR ANAYASA İHLALİ

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Meclis Başkanı Bercow, "Bu hamle anayasal bir ihlal anlamına geliyor. Farklı gösterilse bile, bu parlamento tatilinin amacı parlamentonun Brexit'i tartışmasını ve görevini yapmasını engellemektir" ifadelerini kullandı.

MUHALEFETTEN 'DARBEYİ DURDURUN' ÇAĞRISI

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili ve eski bakan Angela Eagle, #DarbeyiDurdurun etiketiyle paylaştığı twitter mesajında bu hamleye karşı mücadele çağrısında bulundu.

Aynı etiketle paylaşım yapan milletvekili ve Yeşiller'in eski başkanlarından Caroline Lucas ise "Bu, anlaşmasız Brexit için milletvekillerinin desteğini alamayacağını bilen korkak bir başbakanın eylemi" dedi.

İktidardaki Muhafazakar Parti'de AB'den anlaşma yapmadan ayrılmaya karşı çıkan etkili siyasetçilerden Dominic Grieve "rezalet" dediği bu planın Başbakan Boris Johnson'a karşı bir güven oylaması tetikleyerek hükümeti düşüreceğini söyledi.

İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tom Watson, bunun İngiltere demokrasisine skandal bir hakaret olduğunu belirtti.

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon ise gelecek hafta milletvekillerinin bir araya gelerek bu planı durdurmaya çalışması gerektiğini söyledi ve ekledi:

"Aksi takdirde bugün tarihe İngiltere demokrasisi için karanlık bir gün olarak geçecek."