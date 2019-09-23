İngiltere Başbakanı Boris Johnson, BM Genel Kurulu'na katılmak için bulunduğu New York'ta yaptığı açıklamada, İran'ın Saudi Aramco tesislerine yapılan saldırıdan sorumlu olduğunu ve ingiltere'nin ABD öncülüğündeki bir askeri girişime katılabileceğini söyledi.

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