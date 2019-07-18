Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, Irak Kürt yönetiminin başkenti Erbil’in en işlek konumundaki Gulan Caddesi'nde ve kentin en korunaklı sitesinde bulunan bir Türk restoranında yemek yerken terör örgütü PKK’nın hedefi olan Türk diplomatımız şehit olurken saldırı esnasında 2 sivilin de hayatını kaybettiği belirlendi.

KONSOLOSLUĞA 1.5 KM UZAKLIKTA



Yerel güvenlik birimlerinin yaptıkları incelemelerde, bir ziyaretten dönen konsolosluk çalışanın, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’na sadece bir buçuk kilometre mesafede bulunan Türk restoranına intikali esnasında terör örgütü mensuplarınca yakın takibe alındığı belirlendi.

TERÖRİSTLER TAKİBE ALMIŞLAR

Saldırı, Erbil’in en korunaklı bölgesi olarak bilinen, bin 600 yerli ve yabancı güçlü şirketin merkez ve irtibat bürolarının yer aldığı, yerli ve yabancı üst gelir grubundan birçok ailenin ikamet ettiği, üç dünya markası otelin çok yakınında meydana geldi. Saldırının meydana geldiği bölgede neredeyse kör nokta yok. Zira üst düzey yöneticilerin ve bölgesel Kürt yönetim Başbakanlık ve Parlamentosuna açılan önemli bir güzergah olduğu için her noktada güvenlik kamaraları yer alıyor.

PLAKASI BELİRLENEN ARAÇ İNCELENİYOR

Saldırıya ilişkin incelemelerini sürdüren IKBY güvenlik yetkilileri, plakası belirlenmiş bir araca dair incelemelerin devam ettiğini söyledi. Hali hazırda konuya ilişkin saldırganlarla ilişkili olduğu düşünülen üç şüphelinin sorgularının devam ettiği belirtiliyor.

5 DAKİKA SONRA RESTORANA GİRDİLER

Şehit diplomatın restorana otopark kapısından giriş yaptığı, aracını park ettiği 30 araçlık otoparkta o an için 17 araç bulunduğu yerel güvenlik birimlerince tespit edilirken, diplomatın restorana girişinin hemen 5 dakika sonrasında üç saldırgan teröristin bulunduğu aracın aynı şekilde otopark kapısından girişi yaptığı tespit edilmiş durumda.

TERÖRİSTLER DİREK MASASINA GİTMİŞ

Diplomatımızın restorana girdikten sonra saldırıda hayatını kaybeden bir kişi ile masaya oturmasının ardından kısa bir sohbetin hemen sonrasında sipariş verdikleri ve hemen ardından araçtaki iki teröristin araçtan inerek otopark kapısından içeri girerek önce bir dakika gibi kısa süre ile Türk diplomatımıza bakındıkları ve sonrasında direk masasına giderek susturucu takılı iki ayrı silahla suikast düzenledikleri belirtiliyor.

GÖZLER TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’DA

Yerel güvenlik birimleri, terör örgütünün eylemini 27 Haziran itibari ile ilan ettiği ve Irak sınırları içinde faaliyetlerde bulunacağını duyurduğu “Başur Öz Savunma Güçleri” tarafından yapıldığı tahmin ediyor. Kürt güvenlik kaynakları, daha önce Türkiye’deki eylemlerde Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) gibi farklı kılıklara girip eylemler yapan PKK’nın Irak’ta da benzer bir yapılanmaya girdiğini düşündüğünü ifade ediyor. Hatta örgütün ASALA benzeri bir eylemle diplomatik krizleri tetiklemeye yöneleceği endişesi taşıdıklarını belirtiyorlar.

SALDIRININ HEDEFİ TÜRKİYE

Türkiye’nin son zamanlarda Irak’ın kuzeyinde PKK’ya yönelik derinleştirdiği operasyonlar nedeniyle örgüt köşeye sıkışırken, Irak’taki Türk varlıklarını hedef almak üzere bir yapılanmaya yöneleceğini duyurmuştu. Terör örgütünün yeni kurduğu terör yapılanmasının kuruluş bildirilerinde, "Kuzey Irak'ta görev yapan Türk güçleri, üsleri, diplomatları hedefimizdir" denilmişti.

SALDIRGANLARIN BİRİ YARALANDI

Saldırının gerçekleştiği mekânın güvenlik kamera görüntüleri ve etraftaki güvenlik kameralarının detaylı incelemesi sürüyor. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin restorana ana yol tarafının aksine otoparka bakan arka kapıdan içeri girdikleri ve saldırganlardan birinin kaçarken, restoranda yemek yiyen bir yetkilinin korumaları tarafından yaralandığı ve araca yaralı şekilde bindiği kaydedildi.