Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer aldı.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince görevinden alındı. Bulu'nun yerine herhangi bir atama yapılmadı.
Öte yandan İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Ahmet Ercan Gegez atandı.
195 GÜN SONRA GÖREVDEN ALINDI
Prof. Dr. Melih Bulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilmişti.
Bulu'nun göreve atanmasının ardından, rektörün seçimle belirlenmesini isteyen öğrenci ve akademisyenler Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto gösterileri düzenlenmeye başlamıştı. Üniversitedeki protestolar aylardır devam ediyordu.
Melih Bulu, 195 gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınırken, henüz yerine herhangi bir atama yapılmadı.
MELİH BULU KİMDİR?
Prof. Dr Melih Bulu 15 Ağustos 1970 tarihinde Kırıkkale'de doğdu. Finans alanında doktorası bulunan Melih Bulu'nun ağırlıklı olarak strateji alanında akademik çalışmaları vardır.
Bulu, İstanbul Şehir Üniversitesinde İşletme Bölüm Başkanı (2010-2016), İstinye Üniversitesi Kurucu Rektörü (2016-2019), Haliç Üniversitesi Rektörü (2020) olarak görev yaptı. AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı kurucusu olan Bulu, 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Ataşehir Belediye Başkanlığı için, 2015 yılı genel seçimlerinde İstanbul 1. bölge milletvekilliği için aday adayı oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanan Bulu, 14 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevden alındı.
AYLARDIR SÜREGELEN PROTESTOLAR
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, rektör atanmasını protesto etmek amacıyla 1 Şubat'ta izinsiz gösteri düzenlemişti. Üniversitenin Güney Kampüs kapısı önünde olmak üzere 3 farklı noktada çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Bazı göstericilerin elektronik kelepçe takılarak ev hapsine alınması tepki çekmişti.
Daha sonra Sarıyer, Beşiktaş ve Kadıköy'de gerçekleştirilen protestolar büyük ses getirmiş, Türkiye'deki diğer üniversitelerde de Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek verilmişti.
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