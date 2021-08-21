Boğaziçi Üniversitesi rektörü belli oldu

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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Mehmet Naci İnci atandı. Atandığı günden bu yana Boğaziçili akademisyenlerin ve öğrencilerin protestolarına hedef olan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, 15 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile görevden alınmıştı.

Bulu'nun yerine vekaleten Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atanmıştı. Bu kararla İnci, rektörlüğe asil olarak atanmış oldu.