        Boğaz'da gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

        Boğaz'da gemi trafiği açıldı

        Balıkesir Bandırma'dan, Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda Umuryeri önlerinde makine arızası yapan 98 metre boyundaki kargo gemisi için kurtarma ekipleri yönlendirildi. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. Geminin Büyükdere açıklarına demirletilmesinin ardından İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü açıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 08:28 Güncelleme: 30.09.2025 - 09:35
        Boğaz'da gemi trafiği açıldı
        Bandırma'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda Umuryeri önlerinde makine arızası yapan 98 metre boyundaki kargo gemisi için kurtarma ekipleri yönlendirildi.

        DHA'nın haberine göre İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği bir süre çift yönlü askıya alındı. Geminin Büyükdere açıklarına demirletilmesinin ardından İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü açıldı.

        GEMİ TRAFİĞİ AÇILDI

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bandırma’dan Rusya’ya seyir halindeyken Umuryeri önlerinde makine arızası yaşayan ARDA isimli 98 metre boyundaki geminin Büyükdere’ye emniyetle demirletilmesi sonrasında İstanbul Boğazı gemi trafiği, kuzey-güney yönlü olarak açıldı" ifadeleri yer aldı.

        Habertürk Anasayfa