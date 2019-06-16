Milas-Bodrum Havalimanı'na iniş yapan özel bir uçağın iniş yaptığı sırada ön dikme hatası nedeniyle lastiğinin patlayarak pistten çıktığı öğrenildi. İHA'nın haberine göre havalimanı güvenlik nedeniyle uçuşlara kapatılırken, iniş yapacak uçakların ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yönlendirildiği bildirildi.

Uçakta sadece kaptan ve mürettabatın olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.