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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Bodrum'da orman yangını | Son dakika haberleri

        Bodrum'da orman yangını

        Turizmin gözbebeği Bodrum'a bağlı Ortakent Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 13:43 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:43
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        Bodrum'da orman yangını
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        Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi'nde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

        Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı.

        İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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