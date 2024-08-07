Bodrum'da orman yangını
Turizmin gözbebeği Bodrum'a bağlı Ortakent Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Giriş: 07.08.2024 - 13:43 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:43
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi'nde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
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