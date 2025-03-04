7 kişiyi öldürdü, suçunu kabul etti
ABD'de Ilinois eyaletinde 2022'de düzenlediği silahlı saldırıda 7 kişiyi öldüren ve 50 kişiyi yaralayan saldırgan Robert Crimo, çıkarıldığı mahkemede tüm suçlamaları kabul etti
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Basına yansıyan haberlere göre Lake İlçesi Bölge Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmada Crimo, suçunu itiraf etti.
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24 yaşındaki saldırgan, 7 kişinin ölümü ve 50 kişinin yaralanmasıyla ilgili 69 adet suçlamanın tamamını kabul etti.
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Eyalette idam cezasının 2011 yılında kaldırılmasından dolayı Crimo'nun müebbet hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.
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Crimo, daha önce savcıya verdiği ifadede suçlamaları reddetmişti.
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Crimo, ABD'nin llinois eyaletine bağlı Chicago kentinde 2022'de Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen geçit törenine silahlı saldırı düzenlemişti.
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Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmiş ve 50 kişi yaralanmıştı.
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