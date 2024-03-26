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        Haberler Gündem Eğitim Son dakika: Bitlis'te eğitime ara verildi

        Bitlis'te eğitime ara verildi

        Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve Tatvan'da eğitime bir gün ara verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 08:40 Güncelleme: 26.03.2024 - 08:40
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        Bir ilde eğitime ara verildi
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        Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve Tatvan ilçesinde bugün eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 26 Mart'ta Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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