Bitcoin'de düşüş hızlandı

Son dakika haberleri... Bitcoin fiyatı hafta boyunca 40-45 bin dolar bandında yatay hareketini iki gündür art arda satış yönüne çevirirken, 35 bin doların altı test ediliyor.
Son 24 saatte yüzde 8.52 düşerek 35 bin 496 dolara kadar inen Bitcoin fiyatı, ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine gerilerken tüm zamanların rekorunu kırdığı Kasım 2021'deki 68 bin 680 dolarlık seviyesine göre ise yüzde 48.3 aşağıda.
İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para olan Ethereum da yüzde 14 düşüşle 2 bin 474 dolara indi. Bitcoin performansını takip etme eğiliminde olan kripto para birimi odaklı hisse senetleri de düştü. Kripto para borsası Coinbase hisseleri. yüzde 13, yazılım sektöründe milyarlarca dolarlık bitcoin yatırımı olan MicroStrategy yüzde 18 değer kaybetti.
Analistler, Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere kripto para fiyatlamasındaki düşüş Nasdaq ve S&P 500 vadelilerinin düşüşüne paralel gerçekleştiğini belirtiyor. Ay boyunca kripto paralar ve teknoloji hisseleri birlikte düşmeyi sürdürdü.
Nasdaq bu hafta yüzde 7.6 gerilerken, S&P 500 ise üst üste üçüncü hafta aşağı yönlü hareket ederek yüzde 5.7 aşağıda.
Grafik: Son 1 ayda ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve Bitcoin
Kaiko Araştırma Direktörü Clara Medalia, "Kripto paralar artık tek başlarına hareket eden birer varlık sınıfı değil, küresel politikalara reaksiyon veriyor" ifadelerini kullanırken merkez bankalarının likidite musluklarını kısmasıyla birlikte kripto varlıkların daha volatil hale gelmesinin şaşırtıcı olmadığını belirtti.
ABD Merkez Bankası Fed'in varlık alımlarını azaltıp bilançosunu daraltacağı ve faizleri yukarı çekmesi beklenirken ABD 10 yıllıkların faizi yüzde 1.9'un üzerine tırmandı.
Kripto paraların düşüşündeki bir diğer neden ise merkez bankalarının kripto paralara yönelik düzenleme adımları oldu. Fed, konuyla ilgili bir rapor yayımlarken Rus Merkez Bankası ise kripto paraların kullanımı ve madenciliğinin tamamen yasaklamasını önerdi.
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