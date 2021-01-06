2020'de dolar bazında yüzde 300 yükselerek yatırımcısını sevindiren Bitcoin 2021'e de hızlı başladı. Kritik seviyelerii bir bir aşan Bitcoin son 24 saatte yüzde 19 yükselerek 36.372 doları gördü ve yeni tarihi zirvesine ulaştı.

2 gün önce Bitcoin'de sert bir düşüş yaşanmış ve kısa süreliğine de olsa 28 bin doların altını görmüştü. Bu düşüşün ardından kripto para yatırımcıları endişeyle 'Acaba 2017'nin tekrarı yaşanır mı?' sorusunu sormaya başlamıştı. 2017 yılında da 2020'ye benzer bir şekiklde Bitcoin aralık ayında 20 bin dolara yaklaşmıştı. Ancak 2018'le beraber büyük bir düşüş geldi ve 2017'nin sonundaki zirveden Bitcoin alanlar kayıplarını ancak 3 yılda telafi edebildi.

Kripto para piyasalarında yaşanan bu 'düzeltme' korkusu en azından bugünlük dağılmış durumda. Son olarak dün JPMorgan analistleri mevcut piyasa koşullarında Bitcoin'in 50.000-100.000 dolar aralığına yükselebileceğini ancak bu fiyatın sürdürülebilir olmadığını düşündüklerini bildirdi. Söz konusu bilgi notunda Bitcoin'in altına alternatif bir varlık olması durumunda 146.000 dolarlık fiyata ulaşabileceğini belirtildi. Ancak bu fiyata ulaşılması için kurumsal yatırımcı ilgisinin artması, bunun için ise Bitcoin'deki fiyat oynaklığının altına yaklaşması gerektiği vurgulandı.

Son günlerde yaşanan sert fiyat hareketleri Bitcoin'in rezerv varlık olarak yüksek oranda elde tutmak için hala çok riskli olduğunun kanıtı oldu. Dolayısıyla JPMorgan analistlerinin de belirttiği gibi Bitcoin'in tam bir altın alternatifi olması ve 146.000 dolara ulaşması uzun bir zaman alabilir.

ABD'DEKİ SENATO SEÇİMİ ANA NEDEN

Yine de bu kadar önemli bir kuruluşun yayımladığı ve fiyat artışı tahmini yaptığı bu rapor kripto para piyasasında talebin artmasında etkili olmuş olabilir. Ancak bugünkü yükselişin görünen nedeni ABD'nin Georgia eyaletindeki senato seçimleri oldu. İlk gelen sonuçlara göre Demokrat Parti adayları seçimi önde götürüyor. Bu Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin Senato'da tam olarak eşit sayıda koltuğa sahip olması anlamına geliyor. Ancak yasalara göre eşitlik elde edilen oylamalarda son sözü Başkan Yardımcısı söylüyor. Son başkanlık seçimlerini Joe Biden kazandığı için de Senato'da aslında çoğunluğu Demokratla elde etmiş oluyor.

Demokrat Parti'nin çoğunluğu elde etmesiyle koronavirüs salgını sebebiyle verilecek mali yardımların hem miktarının artması hem de daha hızlı yasalaşması bekleniyor. Bu da dolardaki küresel değer kaybının artması anlamına geliyor.

Zayıf dolar beklentisi yatırımcıları alternatif yatırım araçlarına yöneltirken, bu yönelim Bitcoin talebinin artmasına yol açıyor.

ALTCOINLER DE YÜKSELİŞTE

Bitcoin'in yanında son 24 saatte piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto paranın 92'sinde son 24 saatte değer artışı yaşandı. Bunlardan en dikkat çekeni yüzde 58 yükselen Stellar oldu. Ethereum'daki yükseliş ise yüzde 12'de kaldı. ABD'de açılan soruşturma sonrası hızla eriyen Ripple ise bugün de kripto para piyasalarındaki olumlu havaya rağmen yüzde 1 değer kaybetti.