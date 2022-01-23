Birçok ilde hamile ve engellilere izin

Son dakika: Birçok ilde hamile ve engellilere izin

AA

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava şartlarının yeni haftada da devam edeceğini belirtti.

Bu yüzden bir dizi tedbir alındığını aktaran Gül, "Hamile, engelli ve üç yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 24-28 Ocak tarihleri arasında 5 gün idari izin verilmiştir. Halk eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de aynı tarihlerde tatil edilmiştir." ifadelerini kullandı.

ZONGULDAK

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada da, engelli ve hamile kamu çalışanlarına bir gün idari izin verildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre kar yağışının sürüyor olması ve şiddetli soğuğun beraberinde getireceği buzlanma ve don olayı tehlikesi ile ulaşımda aksamalar nedeniyle, il genelinde (ilçelerimiz dahil) engelli ve hamile kamu çalışanlarımızın 24.01.2022 Pazartesi günü bir gün idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de de devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle kamuda çalışan engelli ve hamilelerin 1 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak il genelinde çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre ilimiz genelinde soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel 24 Ocak'ta idari izinli sayılacaktır." denildi.