Bir yıl önce boşandı! 2 çocuğu vardı! İstanbul'da dehşet!

İstanbul'da bu sabah saat 10.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan apartman dairesinde, insanın kanını donduran bir kadın cinayeti yaşandı.
BOŞANIP AİLESİNİN YANINA TAŞINMIŞTI
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Gülsüm Yarış (38) yaklaşık 1 yıl önce eşi Sedat Kalındaş'tan boşandıktan sonra Şanlıurfa'dan İstanbul'da ailesinin yaşandığı apartmana taşındı.
Çocuklarını görmeye eski eşinin yaşadığı Halkalı Merkez Mahallesindeki eve gelen Sedat Kalındaş tabancayla, Yarış'a evin içindeyken başına bir el ateş etti.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
2 çocuk annesi kadın kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları ilk inceleme kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
"KIZIM KORKUDAN BOŞANDI, EVE GELDİ"
Yaşananların ardından polis ekiplerince olay yerine çağrılan kadının annesi Fadime ve babası Celal Yarış sinir krizi geçirdi. Dakikalarca gözyaşı döken anne ve baba, çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sakinleştirildi.
Silah sesleri duyup eve koşan Gülsüm Yarış'ın annesi Fadime Yarış acı haberle yıkıldı. Acılı aile gözyaşlarına boğuldu. Anne Fadime Yarış, "Kadın boşanmış, 14 senedir kızım gidip geliyor. Kızımı tehdit ediyor. Kızım korkudan boşandı, eve geldi.
"BİR SES GELDİ, EVİM YIKILDI"
İçeri almaya korkuyordu. Dün geldi bir çocuğunu aldı. Kızım da dedi ki, alsın yeter ki, buradan gitsin. Aldı çocuğu götürdü. Sabah da geldi, diğer çocuğu götüreceğim, dedi. Çocuk uyuyor dedim. Sonra kızım da akşam halası hasta onun yanına gitti. Ben de halan çok hasta orada kal dedim.
Sabah saat 07.00'de adam geldi, kapıda geziyor. Aşağıda aletlerim var, dükkan açacağım dedi. Aldı götürdü. Kapı bir daha çaldı. Sonra ben kızıma telefon açtım, adam geldi. Kızım geldikten sonra çocuk da anne karnım aç dedi. Yavrum kahvaltı edecekti. Bir de baktım tak, bir ses geldi. Kızım gitti, evimi yıktı" diye konuştu.
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